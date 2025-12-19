ソルクシーズ [東証Ｓ] が12月19日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の12億円→14.1億円(前期は9.6億円)に17.5％上方修正し、増益率が24.7％増→46.6％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.5億円→6.6億円(前年同期は5.8億円)に46.1％