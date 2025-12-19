19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ103153 4.7 41720 ２. 日経Ｄインバ 17380-5.96048 ３. 楽天Ｗブル975431.5 49510 ４. 野村日経平均9541 -39.2 51380