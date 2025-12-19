19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数386、値下がり銘柄数198と、値上がりが優勢だった。 個別ではカルナバイオサイエンス、パワーエックス、ＡｐｐＢａｎｋ、ＴＯＲＩＣＯがストップ高。ＷｉｌｌＳｍａｒｔ、グローバルウェイ、ナイルは一時ストップ高と値を飛ばした。博展、Ｓ＆Ｊ、フロンティアインターナショナル、フィードフォースグループ、ＢｕｙＳｅｌｌＴ