澤藤電機 [東証Ｓ] が12月19日大引け後(15:30)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来16円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明すると共に、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及び