元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が19日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、自民党と国民民主党との間で合意に達した年収の壁の178万円への引き上げについてコメントした。所得税の課税が生じる年収の壁について、昨年まで30年間、据え置きだった103万円から160万円へ引き上げ。その後、国民民主が、この間の物価上昇率を考慮した178万円への引き上げを求めていた。