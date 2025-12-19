紙コップのリサイクルをアピールするJ1鹿島の小泉文明社長（右）と茨城県鹿嶋市の田口伸一市長（中央）ら＝11月、鹿嶋市のメルカリスタジアムサッカーJ1で9年ぶりにリーグ優勝した鹿島アントラーズがスポンサーや自治体と連携し、リサイクル促進に力を入れている。背景には気候変動問題への危機感があり、スポーツを通じた行動変容を目指す。鹿島の小泉文明社長は「本気で向き合わないといけない」と、スタジアムを中心とした活