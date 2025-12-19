名古屋市内に設置されたアジア大会エンブレムのオブジェ来年の愛知・名古屋アジア大会に関し、18、19日に名古屋市で開かれる予定だったアジア・オリンピック評議会（OCA）の調整委員会が中止となった。既に確定したはずの実施競技の追加を巡り、OCAと大会組織委員会に摩擦が生じていることが背景にあり、開幕まで9カ月に迫る中、不協和音が大会準備に影を落としている。調整委は大会の準備状況確認のため、年に1、2回のペース