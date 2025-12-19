安全保障政策を担当する官邸関係者が個人的な見解として核保有の必要性に触れたことについて、公明党の斉藤代表は「罷免に値する」と批判しました。【映像】斉藤代表「驚きと怒り」 官邸関係者の“核発言”に「被爆80年の節目の年にこのような発言が出たことに対して、驚きと怒りを感じております。官邸、それも安全保障・核軍縮を担当している幹部からこのような発言が出たということは、許せない思いでいっぱいです。罷免に値