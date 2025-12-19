日銀が追加の利上げに踏み切りました。政策金利は30年ぶりの水準となる、0.75％に引き上げられます。日銀は2日目の金融政策決定会合を開き、政策金利をこれまでの0.5％程度から0.75％程度に引き上げることを決めました。トランプ政権の関税政策による不確実性が低くなる一方、2026年の春闘でもしっかりとした賃上げが実現し、賃金と物価は緩やかに上昇する流れが維持される可能性が高いことを踏まえて決めたとしています。こうした