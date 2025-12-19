社会人野球・サムティは、２０２６年シーズンに向けて、元広島の玉木朋孝氏と元ＤｅＮＡの山下幸輝氏とコーチ契約を結んだと発表した。両氏は、野手コーチとして指導に携わる。玉木氏「ＮＰＢ、台湾プロ野球など様々な経験をサムティ硬式野球部に注いでいきたいと思います。目指すは社会人野球の『頂点』」山下氏「社会人野球は初めての経験になるので僕も選手のサポートしながら勉強をし、選手と一緒に成長していきたいと思