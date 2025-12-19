男女のお笑いコンビ「ゆにばーす」の川瀬名人（４１）が１９日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。肝臓のＣＴ検査、がんの疑いで再検査を受けることを公表した。川瀬はまず１７日に「ＭＰまだ全然あんねんけどＨＰまじ低い」と投稿。その後「造影剤ってすごい名前やなダークサイドに堕（お）ちるための薬のような」と詳細は語らずにポスト。１８日になって「肝臓のＣＴの結果経口避妊薬を飲む女性がかかる病気のよう