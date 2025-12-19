Newspeak¤Î¿·¶Ê¡ÖBurning Lungs¡×¤¬ËÜÆü12·î19Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¤³¤ÎÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡£Newspeak¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ï¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆâÌÌ¤ËÇ³¤¨À¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÇ®¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Newspeak¤é¤·¤¤ºÌ¤êË­¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎRei¤Ï³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ðÇ®¤âÄË¤ß¤â²ò¤­Êü¤Ã¤Æ¡¢¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤á¤ë¾ì½ê¤Ø¡£º£Ç¯