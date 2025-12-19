女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１９日に、第６０話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ラストで驚きの展開が待っていた。松野家に、トキ（郄石）宛ての手紙が届く。母・フミ（池脇千鶴）は「珍しい」と驚きながら封筒の裏を見ると、「山根銀二郎」からだった。次週予告では、洋装姿の銀二郎（寛一郎）が登場し「おトキちゃんとや