資料郵便局の配達車両 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省四国運輸局は17日、新たに四国の4カ所の郵便局に自動車の使用停止処分を通知しました。 処分を受けたのは、香川県の丸亀郵便局（3台・20日）、高知県の長沢郵便局（1台・98日）、江川崎郵便局（1台・60日）、大崎郵便局（1台・60日）です。