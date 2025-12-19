今日19日、厚生労働省は「インフルエンザに関する報道発表資料」を発表しました。令和7年第50週(12月8日から14日まで)のインフルエンザの定点当たり報告数は「36.96」でした。前の週よりわずかに減りましたが、依然として高い水準です。引き続き、乾燥や気温差による体調変化に注意が必要です。インフルエンザ報告数前週からほぼ横ばい依然として高い水準今日19日に厚生労働省が発表した「インフルエンザに関する報道発表資料