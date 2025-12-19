OpenAIの共同創立者イリヤ・サツケバーは最近、「スケーリングの時代は終わり、また研究の時代が来た」と宣言した。データと演算資源を増やせば人工知能（AI）性能が改善するという、シリコンバレーを過去5年間ほど支配してきた定説に対する内部者の破棄宣言だ。彼は「AI以後のAI」を向けた「新研究時代」の開幕を知らせた。スケーリングの限界は「ジャギドネス（jaggedness）」で表れる。高難度推論を遂行しながらも基礎概念では