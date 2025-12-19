【新華社国連12月19日】中国の傅聡（ふ・そう）国連常駐代表（国連大使）は18日、国連総会の第1回「あらゆる形態および表現の植民地主義に反対する国際デー」を記念するハイレベル会合で、世界は依然として植民地主義の影から抜け出せておらず、戦後国際秩序に挑戦し、覆そうとするあらゆる言動に断固反対しなければならないと表明した。また、日本は第2次世界大戦の敗戦国として自らの歴史的罪責を深く反省し、台湾問題に対する