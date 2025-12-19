ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT」で目指す“子どもたちの笑顔あふれる未来づくり”推進の一環として販売している「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」の2025年度分の売上の一部に、国際チャリティ・デーに実施されたSNSチャリティ・キャンペーン「＃ラブみっけ！」からの寄付相当額を加えた、総額1,000万円が、大阪府「子ども輝く未来基金」へ寄付