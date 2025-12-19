ヤクルトは１９日、今季、米大リーグ・エンゼルス傘下３Ａに所属したホセ・キハダ投手（３０）＝左投げ左打ち、１８０センチ、９７キロ＝の獲得を発表した。背番号は「１１」に決まった球団を通じて「来シーズン、スワローズでプレーをする機会をいただき、とても嬉しく思っています。私の目標はチームの優勝に貢献することです。スワローズファンの皆さまにお会いできることを楽しみにしています」とコメントした。キハダは