南海キャンディーズの山里亮太が１７日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ山里亮太の不毛な議論」に出演。日本テレビ系「ＴＨＥＷ」で優勝したニッチェに「すごい信頼ができる素敵な芸人さん」だと語った。山里は「僕が今の奥さんと付き合うかも、ぐらいの話」として、ニッチェとのエピソードを語り出した。現在の妻・蒼井優と正式に交際はしていないが「ああ、メシはいってくれるんだ、ってオレにとって不思議な時