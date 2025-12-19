【ニューヨーク＝金子靖志】国連総会の会合で１８日、中国の傅聡（フーツォン）国連大使が高市首相の台湾有事を巡る国会答弁を改めて非難し、発言の撤回を求めた。日本の山崎和之国連大使は「中国代表の根拠のない発言は遺憾だ」と反論した。高市氏の答弁を巡り、中国側が国連の場で日本への批判を繰り返している。会合は、国連総会が１９６０年に採択した「植民地独立付与宣言」から６５年を記念して開かれた。傅氏は「日本は