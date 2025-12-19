木原稔官房長官は19日、立憲民主党など野党の参院幹部と国会内で会談し、自民党派閥裏金事件に関係した佐藤啓参院議員の官房副長官起用を巡り、臨時国会で混乱を生じさせたとして陳謝した。野党は、選挙で有権者の信任を得ていないのに要職を務めている点を問題視していた。佐藤氏は臨時国会の期間中、参院議院運営委員会などに出席できず、政府と国会の調整役を担えなかった。来年の通常国会の対応について、野党は改めて協議