俳優・國村隼（７０）が１９日、都内で主演を務めるフジテレビ系スペシャルドラマ「ドビュッシーが弾けるまで」（２４日放送）の記者会見に片平なぎさ、ＩＮＩの尾崎匠海、元日向坂４６の加藤史帆らと出席した。妻を失った時計職人（國村）が、ピアノニストの夢を絶った青年（尾崎）と出会い、新たな一歩を踏み出す物語。ピアノがテーマの一つとなった作品で、ピアノに初挑戦だったという國村は「最初に『どれがドですか？』っ