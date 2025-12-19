サッカー元日本代表で解説者のラモス瑠偉氏（68）が19日、公式サイトを更新。直腸がんを患っていることを公表した。公式サイトでは、「ラモス瑠偉体調について取材をお受けしました。直腸がんステージ3を初告白ラモス瑠偉が明かす体重20キロ減の壮絶闘病10カ月“7時間30分”命懸けの大手術…昨年末に起きていた体の異変」との見出しで同日配信した記事のURLを掲載。「今年の2月に直腸がんステージ3の告知を受けてから、本人