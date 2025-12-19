退役間際の機体に装備試験は不要…アメリカ空軍は2025年12月10日、長年にわたりA-10の開発試験運用を担ってきた第40飛行試験飛行隊・第1分遣隊が、部隊としての活動を停止すると発表しました。【画像】で、デカすぎ…これが、A-10の機関砲です非現役化式典は12月5日に実施されました。同分遣隊はアリゾナ州のデイビス・モンサン空軍基地に所属していました。A-10が空軍の保有機から段階的に退役していく流れを受け、同機に対す