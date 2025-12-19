画像はYouTubeチャンネル「旅からぼたもち by 星野リゾート」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。旅行好きの方に超朗報のオススメYouTubeチャンネルを見つけたのでご紹介させていただきます。その名も『旅からぼたもち』！！全国各地の知られざる旅の情報を、星野リゾートのスタッフさんが独自の視点で発信するというテーマのチャンネルです。当然ながら星野リゾートの施設紹介も多いのです