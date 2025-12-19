Jリーグは12月16日、2026年の新シーズン「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」での使用球を発表した。新たにJリーグのオフィシャルボールパートナーとなったのは、日本発のスポーツブランド「SFIDA」。大会の公式球には同社製品のなかで、キャプテン翼とコラボレーションした「TSUBASA JPRO」が使用される。「SFIDA」などの運営会社、株式会社イミオの倉林啓士郎代表取締役は、Jリーグの公式球に採用され、「大変光栄なこと。翼