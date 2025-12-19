１２月１７日に閉会した秋の臨時国会。維新が“連立の絶対条件”としていた「議員定数削減」は今国会で成立せず、来年の通常国会へ先送りされました。一方、国民・玉木代表が主張していた「年収の壁」の引き上げについては、１８日に自民・国民が合意に至っています。現在、衆議院では自民・維新で過半数に達していますが、参議院では依然として少数与党のまま。政権安定を見据え、自民党内では国民民主党との連立を望む声もあ