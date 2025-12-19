任期満了に伴い2026年3月に行われる金沢市長選挙に出馬を予定している田中敬人石川県議会議員が19日、自民党石川県支部連合会に離党届を提出し受理されました。田中県議会議員は19日午前、自民党石川県支部連合会を訪れ、幹事長の下沢佳充県議会議員に離党届を提出しました。金沢市長選挙をめぐっては、自民党金沢支部が再選を目指す現職の村山卓氏の推薦を決めていることから、田中県議会議員は自民党を離党して、選挙に臨みます