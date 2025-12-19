多額の不正融資や反社会的勢力への資金提供が明らかになった福島県いわき市のいわき信用組合は19日、一連の不正に関わった江尻次郎元会長ら旧経営陣20人に約32億円の損害賠償を求め福島地裁いわき支部に提訴した。