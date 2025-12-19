東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。ポスティング移籍した選手の日本球界に復帰する際のルール整備が必要な理由を解説した。ポスティングを利用してメジャー移籍した選手が日本球界復帰する際の問題点が指摘されている。メジャーで全盛期を迎えマイナー契約と日本球界を天秤にかけた場合はいいが、短期間で日本球界復帰し