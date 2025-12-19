ダウンタウンの松本人志がテレビ番組に復帰することになった。ＢＳよしもとから１９日、発表された。松本が出演するのはＢＳよしもとの特番「大晦日の超緊急特番！今、話題のダウンタウンプラスを徹底解剖スペシャル」（３１日午後３時３０分）。出演者欄に「松本人志ほか」と明示された。松本は１１月１日、有料ネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」（以下、ＤＴ＋）で活動再開していた。ＢＳよしもとの今回の特番で