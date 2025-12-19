カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「カナディアンオープン」３日目（１８日）で、女子のフォルティウスが２連勝を飾った。１次リーグ第３戦で英国チームと対戦したフォルティウスは、第１エンド（Ｅ）にいきなり４点を先取すると、第２Ｅには１点をスチール。６ー１の第５Ｅには２点を返されるも、第６Ｅに２点を奪って８ー３で勝利した。フォルティウスは２０２６年ミラノ・コルテ