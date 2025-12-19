不動産投資は自己資金100万円で始められる？ 自己資金100万円からでも、不動産投資を始められます。主な方法は、以下の2つです。 不動産投資ローンを利用して実物不動産を購入する 不動産投資信託を利用する 詳しく解説します。 【関連リンク】・【初心者向け】不動産投資に最低限必要な元手はいくら？・不動産投資でフルローンを組める？ 事前に知りたいメリット・デメリットとは 1. 不動産投資