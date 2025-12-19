セブン‐イレブンは、「年末年始はちょっと贅沢したい」という需要が高まる時期に合わせ、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズを対象とした15%引きセールを実施する。12月26日(金)から2026年1月4日(日)までの10日間限定。対象となるのは、「セブンプレミアム ゴールド」のお惣菜･冷凍食品･アイス･食パンだ。〈セール概要〉実施期間:2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)対象商品:「セブンプレミアム ゴールド」のお惣菜･冷凍食