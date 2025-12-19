◆プロボクシング全日本新人王決勝▽フェザー級（５７・１キロ以下）５回戦謝花海光―豊永太我（２０日、東京・後楽園ホール）１２階級の出場者が１９日、東京・文京区の日本ボクシングコミッションで行われた前日計量に臨み、フェザー級の東軍・謝花海光（じゃはな・かいり、２０）＝Ｍ・Ｔ＝、西軍・豊永太我（たいが、２０）＝ウォズ＝はともに５６・９キロでクリアした。戦績は謝花が４戦全勝（１ＫＯ）、豊永は６戦全