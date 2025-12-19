瀬戸大橋記念館（公式HPより） 瀬戸大橋のたもと、香川県坂出市番の州緑町にある瀬戸大橋記念館で2026年1月2日と3日、「お正月お楽しみ抽選会」が開かれます。 午前9時から先着300人に鉢植えの花や坂出市のキャラクター「さかいでまろ」グッズ、うどん、醤油などが抽選でプレゼントされます。入場無料です。 瀬戸大橋記念館には、橋の精密な模型や映像、大型写真パネルなどを展示していて、楽しみながら瀬戸大橋に