◆プロボクシング全日本新人王決勝▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）５回戦布袋聖侑―松尾タンク拓海（２０日、東京・後楽園ホール）１２階級の出場者が１９日、東京・文京区の日本ボクシングコミッションで行われた前日計量に臨み、スーパーフライ級は東軍・布袋聖侑（２１）＝大橋＝はリミットの５２・１キロ、西軍・松尾タンク拓海（２０）＝真正＝は５２・０キロでともに一発パスした。戦績は布袋が４勝（１ＫＯ