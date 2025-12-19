東京都Ｕ―１８サッカーリーグ（Ｔ１リーグ）で初優勝を果たした町田ユースは、高校年代で２番目のカテゴリーとなるプリンスリーグ（関東は２部もあり）昇格をかけた参入戦に挑む。初戦は２０日に鹿嶋市ト伝の郷運動公園で山梨代表の帝京三高と対戦。勝ち上がれば、２２日の決勝（同会場）で群馬代表の常磐高と埼玉代表の成徳深谷高の勝者と戦い、勝利すれば初のプリンスリーグ昇格が決まる。町田ユースの中山貴夫監督は１８日