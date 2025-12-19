THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP キービジュアル 新感覚アートのオープニングを彩る、2本のプログラム 横浜に新たな文化の発信地「ザ・ムービアム ヨコハマ」が誕生する。会場となるのは、山下ふ頭4号上屋。約1,800平方メートルという広大な空間を舞台に、音と映像がシンクロする「イマーシブアート（※観客が作品の中に入り込み、空間全体を体験する形のアート）」を展開