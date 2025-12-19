１５日、江西省博物館「山谷雅集−黄庭堅生誕９８０周年特別展」に展示された「経伏波神祠拓本（けいふくはしんしたくほん）」。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）【新華社南昌12月19日】中国江西省南昌市の江西省博物館で16日、北宋時代の書家、黄庭堅（こう・ていけん）の生誕980周年を記念した「山谷雅集−黄庭堅生誕980周年特別展」が始まった。黄庭堅ゆかりの墨跡や拓本、碑刻、古書などの36点を初めて一堂に展示。現在に伝わる