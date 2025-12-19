元衆院議員の金子恵美氏（47）が19日放送のTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演。ホノルルマラソンでマラソンに初挑戦し、走りながら夫で元衆院議員の宮崎謙介氏（44）にイライラしたことを明かした。番組内では宮崎氏が撮影した、マラソンに挑戦する金子氏の動画が公開された。「初めての挑戦だったので緊張しちゃって、前の日の夜、全く寝られなくて」と回想。宮崎氏と手をつないでゴールする仲む