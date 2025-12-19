東宝、日本空港ビルデング、東京国際空港ターミナルの3社で連携し、日本のエンターテイメントを、羽田空港から世界へ発信する超大型プロジェクト『HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT』の完成報告イベントが19日、羽田空港内で開催。東宝専務執行役員兼CGO（チーフ・ゴジラ・オフィサー）の大田圭二氏、東京国際空港ターミナル社長の赤堀正俊氏、『ゴジラ・ザ・ライド』シリーズでアンバサダーを務める俳優の福本莉子が参加した。【