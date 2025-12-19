米大リーグでダルビッシュ、松井の所属するパドレスが、フリーエージェント（FA）になっていた30歳の先発投手キングと3年総額7500万ドル（約117億円）で再契約に合意したと18日、メジャー公式サイトが伝えた。2026、27年のシーズン後に契約を破棄できる条項が付く。パドレスはシースが移籍し、右肘手術を受けたダルビッシュが来季全休の見込みで、先発陣の整備が課題だった。キングは昨季13勝を挙げたが、今季は右肩のけがもあ