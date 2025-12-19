プロ野球・ヤクルトは19日、前エンゼルスのホセ・キハダ投手を獲得したことを発表しました。背番号は「11」となります。今季30歳を迎えたキハダ投手は、2013年にマーリンズに入団。マイナーで登板を重ねると、2019年にメジャーデビューを果たしました。2020年にはエンゼルスに移籍。2023年のWBCではベネズエラ代表にも選出されました。今季はエンゼルスで2試合に登板。1と1/3回を投げ防御率0.00としています。メジャー通算では142