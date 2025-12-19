◇NBA レイカーズ 143-135 ジャズ（日本時間19日、デルタ・センター）NBA・レイカーズの八村塁選手が日本時間19日、ジャズ戦に出場。3試合ぶりの2ケタ得点をあげ、チームの2連勝に貢献しました。第1クオーターは激しい攻防が繰り広げられるも、徐々に勢いづいたジャズがリード。第2クオーターでは、八村選手が残り7分45秒のところでこの試合初得点をマークします。前半戦を終えて5点差まで詰め寄ると、第3クオーターでは八村選手が