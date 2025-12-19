実用性重視のコスパ高い仕様に注目！コロナ禍が過ぎて、都市部では訪日外国人の姿が再び目立つようになり、空港や主要駅では大きなスーツケースを携えた旅行者を見かける機会が増えました。こうした動きと連動するように、移動手段としてのタクシーにも改めて注目が集まっています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ新「“5人乗り”ワゴン」です！（30枚以上）配車アプリの定着やキャッシュレス決済の拡大に