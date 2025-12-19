私はカオリ。妊娠がわかったものの、喜びに浸る間もなく義母から電話で妊娠を祝福されました。どうやらまたもや夫が伝えてしまったようです。本当に腹が立ちます……。さらに義母からは、まだ不安定な妊娠初期にもかかわらず、産後のお世話の申し出が。プレッシャーを感じてしまいます。夫に注意しても軽く受け止められ、私の気持ちはまったく理解してもらえません。義母の親切心はわかりますが、今はまだそっとしておいてほしいの