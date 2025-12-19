国内債券市場で、長期金利が節目となる2パーセント台まで上昇しました。2パーセント台になるのは、19年半ぶりです。19日の国内債券市場で、長期金利の指標となる10年物国債利回りが19年半ぶりに2パーセント台に上昇しました。午後2時前には2.015パーセントまで上昇していて、これは、1999年以来およそ26年半ぶりの高水準となります。日本銀行が、政策金利を0.75パーセント程度まで引き上げることを決めたことを受け、国内債券市場