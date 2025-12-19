俳優國村隼（70）が19日、都内で、主演するフジテレビ系クリスマスイブSPドラマ「ドビュッシーが弾けるまで」（24日午後10時）の記者会見に臨んだ。最愛の妻を失って人生の時計が止まってしまった男・渡会喜一郎を演じた。「職人気質、頑固な一面もありますけど、どちらかというと言葉足らずな、不器用な人というイメージでやってみました」と話した。INI尾崎匠海（26）が演じる、ピアニストの夢を絶った青年・佐々木匠と出会った